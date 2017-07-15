Умерла единственная получившая Филдсовскую премию женщина

Иранский математик Мариам Мирзахани умерла в Стэнфорде на 41-м году жизни, сообщает Tehran Times.

Мирзахани умерла от последствий рака груди, который был впервые диагностирован в 2013 году. Последние несколько месяцев она провела в больнице.

Мариам Мирзахани - иранский и американский математик, специализировавшаяся на геометрии Лобачевского, теории Тейхмюллера, эргодической теории, симплектической геометрии.

В 2014 году удостоилась Филдсовской премии, став первой женщиной-лауреатом и первым лауреатом из Ирана.