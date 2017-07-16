Ученые: Земля образовалась из огромного комка грязи

Земля образовалась из гигантского шара грязи. Такое предположение выдвинула группа американских и австралийских ученых, сообщает ScienceAlert.

Ученые предполагают, что химические вещества, из которых в итоге образовалась Земля, могли быть активированы при помощи воды. То есть Земля была образована из грязевого шара, ставшего таким из-за плавления льда при помощи тепла, выделяющегося в результате распада радиоактивных изотопов, и смешивания с пылью. Новую теорию формирования Земли ученые проверили при помощи математической модели. Оказалось, что данная модель позволяет устранить некоторые пробелы в науке: в частности, объясняет большое количество воды, имеющееся на Земле.

До сих пор стандартным представлением о формировании Земли являлась теория образования планеты из фрагментов метеоритов и агрегатов пыли, соединившихся под воздействием силы тяжести.