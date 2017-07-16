Ученые предсказали гибель Млечного Пути

Астрономы пришли к выводу, что Туманность Андромеды постепенно отнимает водород у галактики Млечный Путь. По их мнению, это грозит исчезновением звездной системы.

Ученые отмечают, что водород необходим для процессов звездообразования. При недостатке этого химического элемента, в Млечном Пути просто не будут появляться новые звезды. Учитывая, что старые небесные светила постепенно разрушаются, когда-нибудь может исчезнуть и вся галактика.

По словам специалистов, единственный шанс Млечного Пути состоит в том, чтобы найти другой источник водорода. Напомним, что наша Солнечная система находится именно в этой галактике.