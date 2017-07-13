Ученые: Продолжительность жизни человека сократится до 20 лет

В будущем продолжительность человеческой жизни сократится до 20 лет. К такому выводу пришли российские ученые, проведя масштабное исследование.

По утверждениям специалистов, в обозримом будущем человечество начнет страдать от болезней, которые не будут поддаваться антибиотикам и другим медикаментам.

«За последние 20 лет нам удалось разработать только два вида новых антибиотиков, но люди продолжают ежедневно умирать от болезней. В то же время в период с 1940 по 1960 годы эксперты разработали более 50 видов новых препаратов. Однако на сегодняшний день они потеряли свою актуальность», – прокомментировала заслуженный врач РФ Ирина Чукаева

Ученые предполагают, что по этой причине продолжительность жизни сократится с 85 до 20 лет.

Ранее специалисты назвали самый эффективный способ продления жизни.