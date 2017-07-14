Археологи обнаружили в Крыму древнюю могилу ребенка-атлета

При раскопках кургана Госпитальный в Керчи археологи обнаружили останки подростка, жившего в античные времена. Об этом рассказывает ТАСС

Останки подростка обнаружены в захоронении, относящемся ко времени расцвета древнегреческого Боспорского царства. Скелет находился в частично сохранившемся деревянном саркофаге. Здесь же лежали многочисленные предметы для занятий спортом: сосуды для масла, использовавшегося на тренировках и соревнованиях, стригель - серповидный скребок для очистки тела атлета от пота и грязи, а также для массажа после соревнований, и 150 игральных костей-астрагалов.

Ученые предполагают, что ими была обнаружена могила 12-летнего мальчика, предположительно, активно занимавшегося спортом и бывшего успешным атлетом.

Раскопки на кургане Госпитальный ведутся впервые за 120 лет.