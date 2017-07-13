Главные события у вас в почте
К Земле приближается планета-призрак
К Земле приближается невидимая планета, которая может привести к катастрофе. Об этом, как сообщает Ura.ru, заявили астрономы из Университета Аризоны.
Планету-призрак нельзя рассмотреть в телескоп. Астрономы изучают невидимую планету, анализируя орбиты планет в поясе Койпера. По данным ученых, планета-призрак меняет положение комет и астероидов.
При приближении к Земле планета-призрак может выбить кометы и астероиды в Солнечную систему, что приведет к космической катастрофе.
Оставить комментарий