К Земле приближается планета-призрак

К Земле приближается невидимая планета, которая может привести к катастрофе. Об этом, как сообщает Ura.ru , заявили астрономы из Университета Аризоны.

Планету-призрак нельзя рассмотреть в телескоп. Астрономы изучают невидимую планету, анализируя орбиты планет в поясе Койпера. По данным ученых, планета-призрак меняет положение комет и астероидов.