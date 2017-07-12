Ученый объяснил, почему от Антарктиды откололся гигантский айсберг

Отколовшийся от Антарктиды гигантский ледник – не первый в истории материка. Инцидент не связан с глобальным потеплением. С таким заявлением выступил заместитель директора Институт географии РАН Николай Осокин, сообщает портал LIFE

«Нынешний инцидент нельзя назвать событием планетарного масштаба. Первое зарегистрированное откалывание на этом леднике произошло ещё в 1947 году. Тогда глобальное потепление не могло влиять. И до этого Антарктида регулярно откалывала айсберги примерно такого же размера, как и сейчас», — заявил Осокин.

Осокин добавил, что айсберг может создать проблемы для туристических и исследовательских кораблей. 12 июля от ледника Larsen C в Антарктиде отделился один из самых больших в истории айсбергов. Его площадь составляет шесть тысяч квадратных километров, что в два раза больше площади Москвы.