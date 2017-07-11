В Азове найден уникальный клад

В Азове археологи наткнулись на клад монет XIV века. Находка была сделана при раскопках водопроводной траншеи. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на заведующего отделом археологии музея-заповедника Александра Масловского.

Всего учёные нашли 13 медных монет. Они были спрятаны в тайнике цокольного этажа аристократической усадьбы. По словам специалиста, в то время 16 медных монет равнялись одной серебряной, тогда как дневной заработок рабочего составлял две серебряные монеты. Масловский назвал находку такого количества медных монет в одном месте большой удачей. Кроме того, в ходе работ были найдены останки сосудов из китайского фарфора. Находка также датируется 14 веком.