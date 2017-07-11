СМИ: Россия запустит биореактор со стволовыми клетками на околоземную орбиту

Учёные Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова планируют провести на орбите земли исследования и опыты с помощью биорекатора со стволовыми клетками, который запустят в космос в 2018 году.

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведущего научного сотрудника отдела передовых клеточных технологий университета Михаила Крашенинникова.

Отмечается, что эксперименты на орбите помогут в дальнейшем в лечении космонавтов от негативных эффектов, последовавших в результате длительных полётов.

«Люди, которые отправляются в очень долгий полёт, будут сталкиваться с самыми разными медицинскими проблемами. Какими бы они ни были тренированными и сильными, у человека, попавшего в другие условия, должна быть страховка — возможность себя вылечить», — заявил учёный.

Сами космонавты не станут принимать участие в исследовании, но будут следить за ним, чтобы не произошло сбоев или утечек биологических веществ.

«Таких запусков должно быть несколько, потому что по одному нельзя делать выводов: нужна статистика», — объяснил Крашенинников.