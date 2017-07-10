Эксперимент по симуляции жизни на Луне стартовал в Китае

В специализированной лаборатории в Пекине начался эксперимент по симуляции жизни на Луне. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, четыре студента-волонтера 200 дней проведут в полной изоляции.

Лаборатория "Юэгун" находится в университете Бэйхан. Она представляет собой изолированную кабину площадью 160 квадратных метров. Четвертую часть занимает модуль для жизни волонтеров. На остальной площади разместились два модуля для выращивания растений.

Специалисты университета реализует проект по нахождению людей в "лунных" условиях в течение 365 дней. Группа из четырех волонтеров накануне завершила свое 60-дневное пребывание в лаборатории. После завершения этапа в 200 дней начнется следующий, который продлится 105 дней.