NASA зафиксировало взрыв на Луне от столкновения с метеоритом



Сотрудники американского космического агентства обнаружили, что на спутник Земли рухнул метеор. Причем при ясной погоде взрыв можно было рассмотреть с нашей планеты.

Специалисты подсчитали, что масса метеорита примерно 40 килограмм. При падении на Луну он развил скорость около 90 тысяч километров в час. Ученые отмечают, что метеорит мог принести значительные повреждения. Кстати, эксперты тут же подсчитали, что произошло, если бы метеорит столкнулось с Землей. В этот случае он бы образовал двадцатиметровую воронку, а взрывная волна разрушила бы все в районе нескольких километров, пишут СМИ.



Ранее «СП» сообщала, что 11 июля к Земле приблизится опасный астероид-гигант. Его диаметром достигает 260 метров, а скорость - 74 тысяч километров в час. К нашей планете он приблизится на довольно опасное расстояние - в 20 раз ближе, чем Луна. Если бы такой «камушек» упал на Землю, то как минимум, уничтожил бы значительную часть животного и растительного мира, как в свое время некий метеорит уничтожил динозавров.