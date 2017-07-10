Названа доля захвативших планеты-странники звезд

Ученые из Техниона (Израильского технологического института) оценили долю звезд, которые за время своего существования могут захватить хотя бы одну планету-сироту (планету-странник). Препринт исследования имеется в редакции «Ленты.ру»

Компьютерное моделирование, проведенное авторами, показало, что в Млечном Пути каждая сотая звезда на протяжении своего существования захватит хотя бы одну планету-странник.

Число блуждающих планет в Млечном Пути, как полагают ученые, сравнимо с количеством светил в ней. Главным признаком того, что небесное тело было захвачено звездой, является большое смещение оси вращения первой относительно оси второй.

Авторы полагают, что примерно 90 процентов планет-странников, захваченных светилами, покидают соответствующую систему и снова оказываются выброшенными в межзвездное пространство.