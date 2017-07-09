Ученые: в будущем Юпитер заменит Солнце в Солнечной системе

Исследователи космоса выдвинули версию, что Юпитер сменит звезду в Солнечной системе и займет ее место.

Как пишет Today News Ufa, часть специалистов полагает Юпитер и Солнце схожими объектами. В частности, указывается, что самая большая планета Солнечной системы могла раньше быть звездой. Однако из-за нехватки массы Юпитеру не удалось достичь и высокой температуры.

Не исключается, что в будущем Солнце взорвется. В этом случае Юпитер получит недостающую массу за счет оседающего гелия, сможет «разжечься» до уровня звезды и занять центральное место в системе.

Ранее студент смог сфотографировать Юпитер и Луну на приставку Game Boy.