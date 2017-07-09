Специальный сорт бананов для детей разработала группа специалистов во главе с Джеймсом Дейлом. Выведенные учеными фрукты отличаются повышенным содержанием провитамина A.

Как сообщает Oane.ws, ученые занимались созданием таких бананов на протяжении нескольких лет. Прежде всего, такие фрукты предназначены для детей из бедных регионов типа Уганды. Примечательно, что в мире каждый год умирает около 700 тысяч человек из-за нехватки провитамина A.

Стоит отметить, что разработать новый сорт бананов ученым удалось при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс . Этот сорт обогащен полезными веществами и неприхотлив к погодным условиям.

Внешний вид особенных бананов несколько отличается от обыкновенных. Так, эти фрукты окрашены в ярко-золотистый цвет. Вкусовые же качества остались прежними.

Ранее сообщалось, что банан попал в ТОП-5 продуктов против старения кожи.