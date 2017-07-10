11 июля к Земле приблизится опасный астероид-гигант

Смертоносный астероид диаметром 260 метром приблизится к нашей планете в точке, которая ближе чем луна в 20 раз.

11 июля – именно эту дату ученые называют днем встречи Земли и астероида МС4. Как известно, его скорость достигает 74 тысячи километров в час, сообщает «ФАН».

Как сообщают ученые, опасным астероид считают именно из-за довольно близкого приближения к Земле – в 20 раз ближе чем Луна. Если бы такой «камушек» упал на Землю, то как минимум, уничтожил бы значительную часть животного и растительного мира, как в свое время некий метеорит уничтожил динозавров, пишет Vistanews.

По расчетам ученых, астероид пересечет земную орбиту по внешней стороне, но столкновения не произойдет, несмотря на теоретическую вероятность задеть нашу планету.

Кстати, ранее «СП» писала, что ученые зафиксировали движение в направлении Земли астероида под названием № 441987, который гораздо опаснее Челябинского метеорита.