Названо условие переселения человечества на Титан

Ученые из Планетологического института США и Калифорнийского технологического института пришли к выводу, что для создания поселений на Титане, спутнике Сатурна, нужно научиться извлекать энергию из доступных на космическом объекте ресурсов. По словам исследователей, подходящим сырьем может быть метан и ацетилен. Препринт специалистов опубликован в репозитории arXiv.org.



Наличие необходимых для жизни веществ, а также толстой атмосферы делают Титан одним из кандидатов на колонизацию людьми среди небесных тел Солнечной системы. По оценкам исследователей, жидких углеводородов в сотни раз больше, чем нефти и природного газа на Земле.



Авторы полагают, что одним из подходящих источников энергии для поселений могут служить ядерные электростанции. Для работы реакторов необходимо радиоактивное топливо (изотопы урана), которое можно привозить с Земли или добывать из силикатных пород. Однако, скорее всего, оно залегает глубоко под водой и льдом, поэтому его извлечение из недр спутника будет очень трудоемким и дорогим.



Другим способом получения электричества может быть сжигание метана и последующий электролиз воды на водород и кислород. Последняя реакция требует энергии, поэтому для запуска электролизной установки исследователи предлагают использовать ядерные электростанции. Более эффективным будет гидрирование (реакция с водородом) ацетилена, что позволит произвести 376 килоджоулей на один моль вещества. Ацетилен и водород в этом случае будут извлекаться из атмосферы Титана.

