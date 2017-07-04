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Найдена новая опасность солнечного загара
Ученые из Квинслендского университета (Австралия) показали, что низкие температуры способствуют накоплению повреждений ДНК, появление которых было изначально спровоцировано действием ультрафиолетового излучения. Об этом сообщает Общество экспериментальной биологии (Великобритания).
Специалисты в лабораторных условиях наблюдали, какое воздействие на головастиков полосатой болотной лягушки (Limnodynastes peronii) оказывает ультрафиолетовая радиация. Оказалось, что у личинок, находившихся в условиях низких температур, быстрее деградировала ДНК.
«Мы обнаружили, что низкие температуры препятствуют эффективности механизмов восстановления ДНК, — говорит соавтор Крейг Франклин. — Это может объяснить, почему лягушки, которые живут на больших высотах и в условиях низких температур, более подвержены вредному воздействию ультрафиолетового излучения». Эксперты полагают, что выводы ученых справедливы и для человека.
Ультрафиолетовое излучение отличается высокой энергией и провоцирует разрыв оснований ДНК. Накопившиеся изменения впоследствии затрудняют репликацию нуклеиновой кислоты, приводят к мутациям и гибели клеток.
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