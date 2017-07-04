Археологи обнаружили в Старой Руссе похожую на динозавра игрушку

В ходе раскопок в новгородском городе Старая Русса археологи обнаружили игрушку, похожую на динозавра, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Старорусскую археологическую экспедицию.

Глиняный предмет был обнаружен на центральной площади города - Соборной, он находился в культурном слое XVII-XVIII веков.

"Зооморфная свистулька с четырьмя дырочками хорошо сохранилась, она - почти целая. Вот только зверь, которого она изображает, - натурально динозавр. Длинная шея, сравнительно короткие ножки... Да еще и в ошейнике", - сообщили в экспедиции.

Ученые подчеркнули, что "шутки - шутками, а в самом деле интересно, что это за зверь".

"Шутки - шутками, а в самом деле интересно, что это за зверь. На коня не похож. И не птица, потому что с четырьмя ногами", - отметили в экспедиции.

В 2011 году в Старой Руссе были найдены древняя берестяная грамота и амулет.