Расследование убийства семьи Николая II не окончено

Расследование обстоятельств убийства царской семьи продлится ещё неопределённое время, конкретных сроков окончания пока нет.

Как передает РИА Новости, этом заявил секретарь Церковной комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом, епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

По его словам, следствие открыло много новых обстоятельств и документов. В частности, по данным Шевкунова, был обнаружен приказ председателя Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета РСФСР Якова Свердлова о расстреле Николая II и его семьи.

Епископ подчеркнул, что комиссия должна обладать, как можно большим количеством фактов для того, чтобы безошибочно понять, кому принадлежат найденные под Екатеринбургом останки.

Последний российский император и его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.

Найденные останки были торжественно захоронены в усыпальнице Петропавловского собора Санкт-Петербурга. Осенью 2015 года следователи возобновили расследование дела о гибели членов дома Романовых. В настоящее время проводятся экспертизы, связанные с установлением подлинности найденных предполагаемых останков царевича Алексея и княжны Марии.

Исследователи гибели царской семьи отмечают, что поставить окончательную точку в расследовании обстоятельств убийства мешает то обстоятельство, что историки до сих пор не имеют возможности изучать соответствующие архивные материалы, содержащиеся в спецхранах ФСБ , как центрального, так и областного уровня.

В частности, речь идет о документах, касающихся деятельности ВЧК, Уральского облисполкома и Екатеринбургской ЧК за лето и осень 1918 года.