Ученые объявили Землю живым и разумным существом

Ученые пришли к выводу, что Земля является живым и разумным существом. Об этом сообщает VistaNews.



Как утверждают исследователи, планета постоянно обменивается информацией с Солнцем, окружающими ее космическими объектами и даже с центром Галактики.



По словам ученых, эта информация проходит по специальным каналам, проложенным от поверхности к центру ядра. Специалисты предположили, что Земля знает о живущих на ее поверхности людях, которые тревожат ее бурением, взрывами и «нарушают экологию биосферы».



По мнению ученых, Земля - это «предельно энергонасыщенная, высокоорганизованная и эволюционирующая система, способность к адаптации у которой на много порядков выше, чем у человечества».



Исследователи связали участившиеся в последнее время землетрясения, ураганы, цунами, наводнения и резкие колебания температуры с «ответом Земли на непродуманные действия человечества».



В 1970-х годах британский эколог Джеймс Лавлок выдвинул «гипотезу Геи». В ней идет речь о Земле как о суперорганизме, который благодаря саморегуляции способен поддерживать основные параметры среды на постоянном уровне. Одним из аргуметов Лавлока было то, что при различных уровнях энергии, поступающей от Солнца, температура поверхности планеты остается приблизительно на одном уровне.



