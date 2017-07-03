Хокинг дал Земле неутешительный прогноз



Земля может в ближайшем будущем превратиться в подобие Венеры. К разрушительным последствиям для планеты может привести решение американского президента о выходе США из Парижского соглашения по климату. С таким заявлением выступил физик-теоретик Стивен Хокинг . Его слова передаёт портал LIFE.

«Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты», - заявил Хокинг.

