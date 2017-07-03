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Хокинг дал Земле неутешительный прогноз
Земля может в ближайшем будущем превратиться в подобие Венеры. К разрушительным последствиям для планеты может привести решение американского президента о выходе США из Парижского соглашения по климату. С таким заявлением выступил физик-теоретик Стивен Хокинг. Его слова передаёт портал LIFE.
«Мы близки к тому рубежу, после которого глобальное потепление станет необратимым. Действия Трампа могут вытолкнуть Землю за этот рубеж, после чего она станет похожа на Венеру с температурой в 250 градусов и дождями из серной кислоты», - заявил Хокинг.
1 июня Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату, так как действующие договорённости «несправедливы». Процесс выхода из соглашения займёт до четырёх лет. Документ о регуляции мер по снижения углекислого газа в атмосфере с 2020 года подписали 195 стран.
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