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Хокинг раскритиковал Трампа за выход США из соглашения по климату

Хокинг раскритиковал Трампа
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Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщает BBC News.
«Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление станет необратимым. Решение Трампа может подтолкнуть Землю к краю, превращению в планету Венера с температурой 250 градусов и дождём из серной кислоты», — заявил Хокинг.
По его словам, изменение климата — одна из величайших опасностей для человечества, которую ещё можно предотвратить.
1 июня американский лидер объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.
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