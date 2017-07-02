Хокинг раскритиковал Трампа за выход США из соглашения по климату

Британский физик-теоретик Стивен Хокинг заявил, что решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату может привести к необратимым последствиям. Об этом сообщает BBC News.

«Мы близки к переломному моменту, когда глобальное потепление станет необратимым. Решение Трампа может подтолкнуть Землю к краю, превращению в планету Венера с температурой 250 градусов и дождём из серной кислоты», — заявил Хокинг.

По его словам, изменение климата — одна из величайших опасностей для человечества, которую ещё можно предотвратить.

1 июня американский лидер объявил о выходе страны из Парижского соглашения по климату.