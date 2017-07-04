Уфологи считают, что NASA и Белый дом готовятся к вторжению инопланетян

Американские уфологии считают, что администрация Вашингтона готовит жителей США к нападению пришельцев, передает «Дни.ру».

NASA в конце июня провело испытания по созданию в земной атмосфере искусственных цветных облаков. В космическом агентстве опыт назвали «ранним фейерверком в честь Дня Независимости». Тогда на некоторое время в небесах над США появились красные, зеленые и синие цвета.

Сотни американцев в результате инцидента обратились в полицию, после чего представителям американской администрации и NASA пришлось успокаивать их.

Уфологи же обвинили правительство США и NASA в сговоре — по их мнению, так власти готовят граждан страны к инопланетному вторжению и проверяют реакцию людей.

Накануне стало известно, что уфологии нашли на Луне базу инопланетян. Появились версии, что объекты, похожие на базу, могут перемещаться в пространстве и даже летать. Читать далее>>