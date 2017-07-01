Стали известны причины сбора окурков птицами

Мексиканские ученые долго наблюдали за пернатыми, пытаясь понять тонкости птичьего быта, передает ФБА "Экономика сегодня"

Зачем птицам собирать с улиц окурки и тащить их после этого в свои гнезда, попытались разобраться ученые в Мексике. И процесс наблюдения за пернатыми оказался настолько увлекателен, что материала набралось на целую статью в научном журнале.

В итоге ученые пришли к выводу, что окурки могут служить для птиц как средство для истребления насекомых. Ведь как удалось заметить, чаще всего пернатые тащат окурки в гнезда, когда там заводятся, например, клещи.

Но есть и другая версия, которая звучит не менее правдоподобно, - возможно и такое, что ценность для птиц представляет не сам никотин, а вата из сигаретных фильтров.

Некоторые орнитологи утверждают, что с ее помощью пернатые укрепляют конструкцию своего жилища.