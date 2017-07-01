В США назвали главную опасность денег для человека

Специалисты провели исследование денежных купюр и выявили на них около ста различных штампов бактерий.

Эксперты утверждают, что каждая банкнота может содержать на себе огромное количество различных вирусов и бактерий, которые комфортно размножаются в кошельках и портмоне, так как там сухая и теплая среда.

В среднем купюра номиналом в один доллар, по подсчетам ученых, за год может сменить более 110 хозяев. Среднее количество ее жизни при этом составляет около шести лет.

Стоит отметить, что некоторые страны начали постепенно отказываться от бумажных денег и переходить на безналичную оплату.