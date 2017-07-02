Ученые Института геологии Джорджии (США) сделали уникальное открытие. По их мнению Уран - это единственная планета Солнечной системы, которая вращается "лежа на боку".

Как сообщает пресс-служба института, открытие было сделано после исследования снимков Урана, переданных на землю исследовательским спутником Voyager 2. Корабль пролетел мимо седьмой планеты Солнечной системы еще в январе 1986 года. Потом в течение 30 с лишним лет ученые пытались по снимкам разгадать тайну Урана.

Исследователей озадачил тот факт, что положение полюсов на Уране меняется каждые 18 часов, а магнитные полюса смещены на 60 градусов относительно оси планеты (воображаемой прямой, соединяющей полюса).

Американские исследователи считают, что эту загадку наконец удалось разгадать. Уран вращается как бы "лежа на боку".

"Уран - это геометрический кошмар", - Магнитосфера этой планеты "открывается" и "закрывается" для солнечного ветра в течение нескольких часов. Ни одна другая планета Солнечной системы такими свойствами не обладает", - прокомментировала результаты исследования одна из его соавторов Кэрол Пати.