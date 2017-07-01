NASA впервые покажет вблизи самый большой вихрь в Солнечной системе

Аппарат NASA Юнона 10 июля совершит полет над знаменитым Большим красным пятном - самым большим атмосферным вихрем в Солнечной системе, и, по совместительству, визитной карточкой Юпитера. По информации, представленной в официальном Twitter управления, Юнона сделает первое в истории изображение Пятна крупным планом.

Большое красное пятно - это антициклонический шторм, возникающий в постоянной зоне высокого давления. Вихрь перемещается параллельно экватору Юпитера, а газ в нем вращается против часовой стрелки, делая полный круг примерно за шесть земных суток. Размеры Пятна - около 50 тысяч километров в длину и 13 тысяч - в ширину. Скорость вращения газа в нем составляет более 500 километров в час.

Аппарат "Юнона", так же известный как "Джуно" - автоматическая межпланетная станция NASA, запущенная летом 2011 года для исследования Юпитера. Это второй проект в рамках программы "Новые рубежи". Аппарат вышел на орбиту Юпитера 5 июля 2016 года.