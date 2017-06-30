Ученые создали морозостойкую одежду для Арктики из нефтегазового сырья

Ученые из Москвы создали материал из нефтегазового сырья, который нельзя заморозить при существующих на Земле природных температурах, сообщили . ТАСС в компании, занимавшейся его разработкой.

«Новый теплозащитный нетканый материал сможет выдерживать температуру глубокого минуса и обеспечивает наименьшую потерю тепла в процессе эксплуатации одежды в арктической зоне», — отметил собеседник агентства.

На его основе уже созданы комплекты одежды и они прошли испытания в военных спецподразделениях в арктических широтах. Применен и новый утеплитель, который не впитывает и не задерживает влагу, то есть остается всегда сухим.