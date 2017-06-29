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В центре Москвы обнаружено уникальное надгробие
Фото: ТК "Звезда"
Массивное надгробие из белого известняка, покрытое резьбой и голубой краской, было обнаружено в старом коллекторе во время работ по прокладке труб недалеко от Сретенского монастыря.
Археологам удалось полностью восстановить надпись на надгробии, на котором указаны имя княгини Ртищевой и дата ее смерти – 1 ноября 1678 года.
О личности Анны Ртищевой историкам известно мало, однако ее супруг, князь Петр Прозоровский, известен тем, что занимался воспитанием Петра I, а также был одним из руководителей Московского царства во время Великого посольства Петра в Западной Европе.
Позже Прозоровский был назначен хранителем казны, где собраны все финансы русского государства.
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