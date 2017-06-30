В Приморье археологи нашли средневековый могильник чжурчжэней

Захоронение чжурчжэней обнаружили археологи Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в Шкотовском районе на юге Приморского края, сообщает пресс-служба учебного заведения.

27 древних погребений чжурчжэней Империи Цзинь - племен, населявших территорию Приморья в X-XV веках, найдены в крае впервые. Обнаружены также предметы быта: несколько глиняных горшков с необычным орнаментом, черепичные украшения, охотничьи и бронебойные железные наконечники, китайские монеты, выпущенные с 1102 по 1106 годы.

По словам заведующего музеем археологии и этнографии Учебно-научного музея ДВФУ Евгения Никитина, погребения представляют собой круглые каменные объекты с останками сгоревшей древесины, внутри которых находятся два или три отдельных захоронения.

- В одном из погребений найдены останки лошади, которая, судя по всему, принадлежала умершему. Костных останков здесь, скорее всего, нет, так как чжурчжэни хоронили прах покойников, - рассказал Евгений Никитин

Археологи ДВФУ полагают, что в найденном могильнике хоронили не совсем простых людей, а представителей более высокого статуса. Известно, что недалеко от этого места существовало большое городище. Они предполагают, что здесь же рядом можно найти и другие поселения и составить очень интересную карту археологического района.

Ученые ДВФУ подчеркивают, что средневековый культурный слой в этом месте залегает неглубоко и был сильно поврежден сельскохозяйственными работами. Пока удалось вскрыть только верхушку "археологического айсберга", но ученые планируют проводить работы и далее.

Раскопки в Шкотовском районе Приморья проводятся в связи со строительством газопровода к судостроительному комплексу "Звезда" в городе Большой Камень.

- На пути прокладки газопровода оказалось 17 археологических памятников. 15 из них удалось обойти, а сохранение двух объектов доверили ученым ДВФУ, - цитируются в сообщении пресс-службы слова начальника приморского производственно-эксплуатационного управления ОАО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Николая Ловыгина.