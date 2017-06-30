Ученые вновь рассказали о гибели планеты через пять лет от кометы Энке

Ученые вычислили, что через пять лет в Землю врежется гигантский метеорит, больший Челябинского метеорита по размерам. Судя по прогнозам знающих людей, несущийся на огромной скорости космический осколок грозит уничтожением всему человечеству. Об этом сообщило Nation News.

Ученые уже назвали катастрофические последствия, которые ждут Землю после падения кометы Энке.

Апокалипсис, предположительно, случится в 2022 году. Также опасность может угрожать человечеству в 2025 и 2032 годах. Ученые рассказали, что землянам удастся спастись, если космическое тело врежется по пути с другим метеоритом. Тогда она, вероятно, сменит направление, и начнет грозить другим космическим цивилизациям.

Солнце, по прогнозам ученых, сожжет Землю только через 1,5 миллиарда лет. Если комета Энке не взорвет планету раньше, главная звезда нашей системы, нагревающаяся каждые 110 миллионов лет на 1%, буквально испепелит наших потомков. Читать далее>>