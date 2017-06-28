Астрономы впервые нашли спаренные черные дыры

Две спаренные черные дыры, одна из которых вращается вокруг другой, обнаружили астрономы, сообщило ИА Nation News.

Необычные объекты замечены на расстоянии 750 световых лет от Земли в галактике 0402+379. Галактика была обнаружена в 1995 году, в 2003 и 2005 году американские ученые изучали ее с помощью радиоинтерферометра Very Long Baseline Array.

В центре галактики были обнаружены два ядра, свидетельствующие о слиянии 0402+379 с другой системой. В центре ядер были расположены черные дыры.

Американские ученые продолжают наблюдать за вращением с помощью мощнейших радиотелескопов.