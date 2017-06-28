В Шанхайский рейтинг университетов впервые попали сразу 12 российских вузов

В Шанхайский предметный рейтинг университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU) вошли сразу 12 вузов из России, среди которых лучшую позицию занял МГУ им. Ломоносова, передает РИА "Новости"

"28 июня были опубликованы результаты одного из наиболее авторитетных мировых рейтингов - Шанхайского предметного рейтинга университетов Global Ranking of Academic Subjects (ARWU). Впервые в этот рейтинг вошли 12 российских университетов, восемь являются участниками Проекта "5-100" (по повышению конкурентноспособности российских вузов)", - говорится в сообщении.

В предыдущие годы университеты ранжировались по семи предметным областям, среди которых были математика, физика, химия, информатика, экономика/бизнес, а также инженерные науки.