Тунгусский метеорит 109 лет искали не в том месте

По его словам, это был огромный метеорит, который следовал по необычной траектории.

«По моим расчетам он вошел в атмосферу Земли под углом 15 градусов. От столкновения с воздухом произошло резкое высвобождение энергии, что приняли за взрыв. Что-то вроде того, что мы наблюдали в Челябинске, но во много раз сильнее. Из-за этого и произошел вывал деревьев на огромной территории. Но далее метеорит, грубо говоря, отскочил от тропосферы на высоте 15-20 километров, как камень от воды (все же забавлялись в детстве игрой в «блинчики») и упал в 100 — 150 километрах северо-западнее от эпицентра взрыва», - рассказал Коваль.

Согласно расчетам эксперта, метеорит надо искать в районе, где речка Кимчу впадает в Чуню.

Тунгусский метеорит упал 30 июня 1908 года в 7 часов утра по местному времени над обширной территорией Центральной Сибири в междуречье Нижней Тунгуски и Лены.

Его полет закончился взрывом, мощность которого сравнивают с энергией самой мощной водородной бомбы.