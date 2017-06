Мораль связали с устройством государства

Американские ученые показали, что сильная убежденность в свободе воли приводит к различным следствиям для морали в случае демократических режимов и стран, где распространена коррупция в государственном секторе. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

В обоих типах государств сильная убежденность в свободе воли связана с усилением поддержки уголовного наказания, однако нетерпимость к неэтичному поведению любых членов общества характерна только для первых стран (с высоким и умеренным уровнями развития институциональной экономики), но не вторых.

Исследование, основанное на опросе WVS (World Values Survey) более 65 тысяч человек из 46 стран мира (России в этом списке нет), позволяет предположить, что убеждение о свободе воли влияет на мораль, которая, в свою очередь, оказывается связанной с уровнем развития институциональной экономики.

Вера в свободу воли предполагает убежденность человека в возможность совершения самостоятельного выбора вне зависимости от внешних обстоятельств. С позиции философии свобода воли противоположна детерминизму — концепции, согласно которой все явления в природе взаимосвязаны и потому предопределены.