Объяснены аномальные результаты советской миссии к Венере

Ученые из Франции и США объяснили результаты наблюдений, сделанных советской станцией «Вега-2» в атмосфере Венеры. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Geoscience.

Резкие перепады температуры, обнаруженные советской станцией на высоте ниже семи километров от поверхности Венеры, специалисты объяснили изменением химического состава слоев газовой оболочки планеты. Причины, по которым в атмосфере Венеры существуют подобные условия, ранее не были известны.

В газовой оболочке небесного тела преобладают углекислый газ и азот, концентрация последнего, как полагают авторы исследования, начинает резко падать, начиная с высоты около семи километров. Начиная с 12 километров, как считают ученые, при температурах 700 кельвинов и давлении 75 бар вещество в атмосфере Венеры ведет себя как сверхкритическая жидкость.

Специалисты не знают, почему содержание азота начинает резко снижаться у поверхности планеты. Одним из объяснений наблюдаемого авторы считают конвекцию. Если данная гипотеза верна, то содержание азота в газовой оболочке небесного тела на 15 процентов ниже, чем считалось ранее. К подобным выводам авторы пришли в ходе теоретических расчетов и экспериментального моделирования условий атмосферы Венеры.

Советская межпланетная станция «Вега-2» изучала Венеру в 1985 году, миссия, состоявшая из пролетного аппарата и спускаемого зонда, признана успешной.

Размеры, масса и ускорение силы тяжести на поверхности второй по удаленности от Солнца планеты системы сравнимы с характеристиками у Земли. Температура атмосферы современной Венеры достигает 750 кельвинов, ее газовая оболочка в 90 раз плотнее земной. Полный оборот вокруг Солнца планета совершает за 224,7 земных суток.