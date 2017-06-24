Раскрыта тайна появления «летающей тарелки»

В 1947 году американский летчик увидел в небе неопознанный летающий объект. Позже он поделился своими впечатлениями с журналистами, дав жизнь термину «летающая тарелка».

Пилот управлял частным самолетом, когда ночью увидел в небе девять загадочных объектов, перемещавшихся с гигантской скоростью. По его словам, НЛО последовательной цепочкой летели на Юг.

В течение трех минут летчик мог наблюдать их, после чего они пропали. По его оценке, скорость НЛО составляла около 2 000 километров в час.

В ответ на вопрос журналистов пилот попытался описать увиденное своими словами. По его мнению, НЛО были похожи на бумеранги или тарелки, которые скользят по воде. Так и появились на свет «летающие тарелки».