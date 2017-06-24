Школы Турции откажутся от теории эволюции

Министр образования Турции Альпаслан Дурмуш заявил об исключении теории эволюции из учебной программы средних образовательных учреждений страны.

Несмотря на наличие альтернативных концепций, основой современных научных представлений о филогенезе остается теория Чарльза Дарвина о происхождении видов, которую он сформулировал в 1871 году. Во многих странах, например в России, базовые принципы этого учения преподаются в старших классах общеобразовательных школ. При этом нередко программа последних также предполагает обязательное ознакомление учащихся с религиозными традициями, в том числе креационизмом (идеей о сотворении органического мира богом). В зависимости от позиции директората и политики властей подобные курсы могут рассматриваться как приоритетные. Тогда как статус теории эволюции варьируется.

До сих пор аналогичная система преподавания действовала в школах Турции. С 2014 года программа 9–12 классов предусматривала занятия по религиозной культуре и этике в объеме одного часа в неделю и разделу биологии «Зарождение жизни и эволюция». В январе 2017 года заместитель премьер-министра страны Нуман Куртулмуш, комментируя новый проект национальной учебной программы, в интервью CNN Türk назвал концепцию Дарвина «архаичной и опровергнутой». «Теория эволюции — одна из точек зрения», — сообщил замглавы правительства. В июне стало известно, что Высший совет по образованию согласовал исключение теории о происхождении видов из курса обучения 12-х классов.

Проект поправок был вынесен на общественное обсуждение в начале года. Согласно ему, раздел «Зарождение жизни и эволюция» заменит «Живые организмы и окружающая среда»: школьникам расскажут о влиянии экологических факторов на генотип. Число занятий по религиозной культуре и этике увеличится до двух часов в неделю, также расширение коснется уроков изобразительного искусства и музыки, тогда как курс иностранных языков предлагается сократить. По словам министра образования Альпаслана Дурмуша, отказ от преподавания теории происхождения видов в старших классах обусловлен сложностью предмета. «Мы считаем, эта тема вне понимания учеников», — заявил министр.

Преподавание дисциплины продолжится в высших учебных заведениях. Ожидается, что окончательное решение о принятии поправок в национальную учебную программу страны будет принято на следующей неделе после мусульманского праздника Курбан-байрам. Между тем, по мнению турецкой оппозиции, драйвером изменений служит политика исламизации, которую проводит правительство президента Реджепа Эрдогана. В пользу этого говорит, в частности, и намерение властей исключить из школьного курса раздел, посвященный Мустафе Ататюрку — первому главе республики. Помимо других социальных и культурных реформ в 1928 году он утвердил положение об отделении религии от государства.

Об отказе от теории эволюции пишет The Guardian.

Ранее власти Шотландии, напротив, запретили преподавание в школах креационизма, а британские исследователи выяснили, что понимание основ генетики не способствует принятию концепции Дарвина.