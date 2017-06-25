К 2050 году численность населения Земли составит 9,7 миллиарда человек

Стремительное развитие медицинских технологий за последние десятилетия позволяет человечеству в среднем увеличивать продолжительность жизни и производить на свет больше здоровых детей. Согласно приведенной Департаментом ООН по экономическим и социальным вопросам свежей статистике, численность населения Земли продолжит стремительно расти и к 2050 году достигнет 9,7 миллиарда человек. Более того, уже к 2030 году численность населения, согласно последним данным, может достичь 8,5 миллиарда человек.

В отчете говорится, что уровень рождаемости на планете в целом сокращается в каждом ее отдельном регионе, но при этом по-прежнему наблюдается рост продолжительности жизни, что в целом повышает средний возраст жителей Земли.

В целом проблему усугубляет и то, что многие из тех ресурсов, от которых зависит наше выживание на этой планете, не являются возобновляемыми. Поэтому вполне очевидно, почему среди ученых ведутся жаркие споры о том, почему так важно сохранить некий баланс их справедливого распределения и умеренного использования, если нас хоть немного заботит проблема такого быстрого роста населения.

В 2013 году один из самых знаменитых в мире натуралистов и исследователей, а еще и телерадиоведущий Дэвид Аттенборо весьма резко высказался в британском еженедельнике Radio Times о том, что люди стали походить на настоящую чуму, при этом добавив, что «либо мы сами начнем ограничивать популяцию населения планеты, либо в скором времени это сделает за нас природа». Ученый также отметил, что одним из ключевых факторов, который позволит природе воплотить это в реальность является глобальное изменение климата, первые признаки которого мы можем наблюдать уже сейчас. И по иронии в большей степени в этом самом изменении климата виноваты мы сами, люди, беспечно игнорирующие все намеки.

Многие другие видные эксперты в различных областях науки также разделяют точку зрения Аттенборо. Одним из них, например, является физик-теоретик Стивен Хокинг, который дает человечеству для выживания всего 100 лет.

Если ситуация в мире, как считают Аттенборо и Хокинг не изменится, то рост населения Земли вкупе с игнорированием поиска решений по изменению ситуации, в том числе и в вопросах климата, могут стать верным рецептом к глобальной катастрофе.