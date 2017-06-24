Ученые разгадали загадку формы яиц

Разная форма яиц направлена на защиту развивающегося цыпленка. Об этом заявила эволюционный биолог Принстонского университета Мэри Стоддард.

Музей Зоологии позвоночных в Беркли собрал за прошедшее столетие тысячи скорлупок от 1400 видов птиц и выложил их фотографии на сайт. Стоддард и ее коллеги создали компьютерную программу Eggxtractor, определяющую яйцо на любом изображении и измеряющую его параметры. Команда использовала эти данные для определения погрешностей в сферической форме. Оказалось, что каждое из 50 тысяч яиц оказалось далеко от идеальной формы. Специалисты выяснили, что форма яйца определяется не оболочкой, а внутренней мембраной.

После создания математической модели, основанной на свойствах мембраны и характере развития зародыша внутри, ученые протестировали ее, создавая десятки форм яиц с помощью изменения жесткости мембраны и давления жидкости. По словам Мэри, корректировка параметров позволила создать те формы яиц, которые встречаются в природе.

Примечательно, что более сферические яйца у птиц, которые мало времени проводят в воздухе, либо не умеют летать. По мнению Стоддард, это связано с тем, что такие яйца требуют широкий таз. Птицы, которые проводят большую часть своего времени в воздухе, развили более обтекаемые тела и сформировали более легкие, небольшие скелеты, а также начали нести яйца обтекаемой формы. Такая форма соответствует их тазу.