Феномену «белых ночей» нашли объяснение

Ученые из Йоркского университета в Канаде нашли объяснение одной из разновидностей «белых ночей», которая возникает на низких широтах. Во время этого явления небо остается достаточно светлым, чтобы люди могли читать или различать далекие объекты. Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Phys.org.

«Белые ночи» обычно возникают в умеренных и северных широтах перед летним солнцестоянием и после него. При этом все темное время суток состоит из сумерек. Однако иногда явление наблюдалось гораздо южнее, что до сих пор являлось загадкой для исследователей.

Ученые, изучившие данные с метеорологических спутников, предполагают, что причиной феномена являются атмосферные волны, которые сходятся друг с другом в определенных местах. Это усиливает слабый свет, рассеянный в воздушной оболочке Земли, а также зеленоватое свечение, которое излучается атомами кислорода, поглотившими солнечную энергию. В результате естественное ночное освещение становится примерно в 10 раз ярче обычного.

В апреле 2017 года метеорологи зарегистрировали другое загадочное явление, возникающее из-за мощных вспышек на Солнце. При этом в атмосфере формируются целые облака ионов, которые могут привести к сбоям в радиосвязи.

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