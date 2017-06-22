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Ученые раскритиковали «сенсацию» NASA об инопланетной жизни

Ученые раскритиковали «сенсацию» NASA об инопланетной жизни
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Открытие NASA, о котором с помпой рассказали в феврале, было признано научными кругами несостоятельным.
Напомним, что сотрудники космического агентства ранее заявили, что звезда TRAPPIST-1 из созвездия Водолея и планеты вокруг нее могут быть обитаемыми.
Однако ведущие астрономы засомневались в справедливости такого предположения. По их словам, от упомянутой звезды исходит недостаточно света, чтобы бы на планетах этой системы могла зародиться какая-то форма жизни.
Кроме того, красные карлики дают сильные коронарные выбросы, которые могут разрушить атмосферу окружающих планет. Таким образом, сенсация NASA бала признана «раздутой».
Наука
NASA Роскосмос
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