В Польше археологи обнаружили массовое захоронение. Ученые предполагают, что скелеты принадлежат русским солдатам.

Как сообщает британский таблоид Daily Mail, кости погибших лежат на этой земле примерно 150 лет. На месте захоронения обнаружено почти 80 скелетов. Всего в том бою погибло почти 200 человек

По некоторым данным, они были убиты польскими военными во время битвы в 1863 году. Тогда еще 282 человека были взяты в плен.