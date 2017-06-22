Большинство так называемых "антибактериальных" видов мыла, зубной пасты, а также игрушки, одежда и другие товары не имеют подтверждений по реальному предотвращению заболеваний. При этом товары с триклозаном и триклокарбаном являются потенциально опасными для организма человека. Об этом заявляется в докладе, под названием "Флорентийское заявление по триклозану и триклокарбану", под которым подписались более 200 ученых в США. Как отмечается в документе, триклозан и триклокарбан используются в качестве антибактериальных компонентов в более чем 2 тыс. товаров, включая мыло, зубную пасту, моющие средства, одежду, игрушки, ковры, пластмассы и краски.

По утверждению подписавших доклад ученых, использование триклозана и триклокарбана в товарах личной гигиены, таких как мыло, не имеет доказанных случаев улучшения состояния здоровья пациентов или предотвращения болезней. Кроме того, в документе отмечается, что данные вещества "накапливаются в окружающей среде и являются источником токсином и канцерогенных соединений, включая диоксины, хлороформ и хлорированные анилины". Эксперты также отмечают, что триклозан и триклокарбан и их продукты преобразования, а также побочные продукты, накапливаются в водных растениях и животных. Триклозан также проникает в человеческую кровь и грудное молоко. Как заявляется, триклозан и триклокарбан негативно влияют на морские организмы. Авторы доклада, отмечают, что вместо недоказанных рекламных чудодейственных эффектов триклозан и триклокарба наносят ущерб эндокринной системе и также связаны с нарушениями репродуктивной функции у животных, которые наблюдались в лабораторных условиях. Еще одним побочным фактором использования товаров с триклозаном, как заявляется в опубликованном докладе, является повышение чувствительности к аллергенам.