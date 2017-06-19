В военном послании возрастом в 2,6 тысячи лет оказалась просьба прислать вино

Израильские ученые обнаружили на древнем керамическом обломке, найденном более 60 лет назад, послание. Об этом пишет издание «Нос».

Обломок датируется 600-м годом до нашей эры — незадолго до того, как Навуходоносор II покорил Иудею. Ученые считают, что автором послания был чиновник из города Беэр-Шева, а получателем — интендант гарнизона.

"Напоминаю тебе, что я отправил просьбу о пересылке серебра и масла, а еще вина", — послание VI века до н. э.

Кроме того, в послании упоминается некий товар и просьба не присылать его.

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