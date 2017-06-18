Эксперты озвучили последствия полной остановки Земли

Люди не замечают, что наша планета вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца на огромной скорости, но если по каким-то причинам остановится, то апокалипсис неминуем.

Ученые из NASA объяснили, что в этом случае все объекты на планете оторвет от поверхности и со страшной силой бросит на восток, причем на экваторе скорость будет достигать 1600 км/ ч, а на полюсах чуть меньше – 1300 км/ч.

Начнут формироваться гигантские приливные волны: цунами сотрет с лица Земли все прибрежные города.

Если атмосфера продолжит двигаться, скорость ее вращения воздушного потока вокруг планеты составит около 1800 км/час. Также нас ждут извержения вулканов и исчезновение магнитного поля, что откроет путь смертельным солнечным лучам и радиации.

Впрочем, этого уже никто не увидит, ведь все человечество погибнет в первые 24 часа.

Ранее в Колорадском университете заявили, что природные катаклизмы сделают существование жизни невозможным уже через 1,5 млрд лет.