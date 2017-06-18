Curiosity сфотографировал на Марсе идеальный каменный круг

Марсоход Curiosity обнаружил и сфотографировал на Красной планете каменный круг с идеально правильным контуром. Снимки он передал в наземный центр управления NASA

Проанализировав фотографии, уфологи пришли к выводу, что каменный круг может указывать на существование жизни на Марсе. Они уверены, что это рукотворный объект, и он был оставлен инопланетянами. Ученые предположили также, что ранее круг был частью более крупного объекта, который разрушил некий катаклизм.

Пользователи Сети также гадают, для чего мог использоваться круг. По мнению одних, он образовался в результате создания скважины, другие думают, что круг - это часть заправочной станции для обслуживания НЛО или кемпинг.

Приверженцы версии о естественном происхождении каменного круга уверяют, что такая форма могла образоваться в результате длительной эрозии.

Ранее американские ученые призвали человечество срочно переселяться на Марс, так как на Земле в скором времени закончатся все ресурсы.