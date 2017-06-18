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ФБА «Экономика сегодня»

Ученые предсказали, когда Солнце уничтожит человечество

Климатологи: Солнце погубит человечество
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Природные катаклизмы сделают существование жизни на Земле невозможным уже через 1,5 млрд лет, считают сотрудники Колорадского университета.
По их расчетам, каждые 110 млн лет температура Солнца будет увеличиваться на 1 %, и это приведет к необратимым последствиям.
Сначала в Арктике установится тропический климат, а испарения океанов зальют все континенты непрекращающимися дождями.
Со временем поверхность нашей планеты практически выгорит от радиации, а вода полностью испарится.
Ранее ученые предположили, что люди не смогут жить на других планетах, кроме Земли.
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