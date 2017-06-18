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Ученые предсказали, когда Солнце уничтожит человечество
Фото: ФБА «Экономика сегодня»
Природные катаклизмы сделают существование жизни на Земле невозможным уже через 1,5 млрд лет, считают сотрудники Колорадского университета.
По их расчетам, каждые 110 млн лет температура Солнца будет увеличиваться на 1 %, и это приведет к необратимым последствиям.
Сначала в Арктике установится тропический климат, а испарения океанов зальют все континенты непрекращающимися дождями.
Со временем поверхность нашей планеты практически выгорит от радиации, а вода полностью испарится.
Ранее ученые предположили, что люди не смогут жить на других планетах, кроме Земли.
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