Планктон окрасил воду Босфора в необычный цвет

Вода в проливе Босфор, разделяющем континенты Европы и Азии в турецком Стамбуле, неожиданно изменила цвет, что удивило местных жителей. Как сообщает The Guardian , обычно голубые воды пролива превратились в молочную бирюзу . Некоторые жители стали писать в социальные сети, поскольку опасаются загрязнений.

Istanbul’s turquoise magic that can be seen from space is caused by a plankton pic.twitter.com/qBnuTUaGLj — TRT World (@trtworld) 13 июня 2017 г.

Другие предположили, что это может быть связано с землетрясением, которое произошло в Эгейском море 12 июня. Однако ученые заверили, что причиной стал рост числа микроорганизмов, то есть планктона. По словам профессора экологических наук Университета Хасеттеле Ахмета Семама, это не имеет никакого отношения к загрязнению, а только идет на пользу Черному морю. Он отметил, что в связи с увеличением планктона будут размножаться анчоусы, которых так любят в Стамбуле.