НАСА обновило карту «Звезды смерти»

НАСА представило самую подробную на сегодняшний день карту поверхности Мимаса. На этом спутнике Сатурна находится гигантский кратер Гершель, который делает луну похожей на «Звезду смерти» из фильмов Джорджа Лукаса . Карта опубликована в фотожурнале НАСА.

Карта Мимаса создана из снимков, сделанных станцией Cassini в ноябре 2016 года и феврале 2017 года. Карты захватывают область длиной 198,2 километра, в районе экватора спутника разрешение изображений достигает 216 метров на пиксель.

Данная карта является обновлением версии, представленной в августе 2012 года. На ней в лучшем качестве показаны западное и восточное полушария, а также южный полюс Мимаса.

Мимас является двадцатым по своим размерам спутником планеты в Солнечной системе и самым малым сферическим объектом в ней. Диаметр луны достигает 400 километров. Отличительной особенностью спутника является наличие на нем огромного кратера Гершель диаметром 130 километров и глубиной до 10 километров, названного в честь первооткрывателя планеты. Вероятно, он образовался в результате столкновения с крупным астероидом.